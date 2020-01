Handanovic: “Pareggio giusto. Atalanta? Da anni giocano insieme”

Le parole di Samir Handanovic, ai microfoni di “Dazn”, nel post partita di Inter-Atalanta.

SUPERMAN – Samir Handanovic ha messo le mani su Inter-Atalanta. Letteralmente, neutralizzando il rigore di Luis Muriel allo scadere della seconda frazione. Il portiere sloveno si è espresso così a fine partita: «Reazione della squadra a questo pareggio? Quello che ci diciamo nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. L’Atalanta ha giocatori forti ed è un gruppo consolidato negli anni. Ora ha trovato una dimensione precisa in Italia e in Europa. Ci hanno messo in difficoltà, per il tipo di gioco che fanno soprattutto. Nel primo tempo siamo andati molto bene, poi nella ripresa loro sono usciti. Ma credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Obiettivi? Dobbiamo pensare soltanto a migliorare noi stessi».