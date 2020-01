Sensi: “Saputo soffrire nei momenti difficili. Condizione fisica…”

Sensi ha appena concluso l’intervista post partita con Inter TV, dopo Inter-Atalanta. Il giocatore, in campo nel pareggio per 1-1 del Meazza, ha commentato la sfida di questa sera.

PAREGGIO CHE PESA – Stefano Sensi commenta a Inter TV quanto avvenuto in Inter-Atalanta: «Sapevamo che era una partita difficile. I ritmi sono stati molto alti, abbiamo cercato di pressarli altissimi nel primo tempo e poi nel secondo hanno preso campo. L’importante è che la squadra ha reagito bene, anche nei momenti difficili abbiamo sofferto insieme e alla fine abbiamo portato a casa un punto importante. Il ritorno da titolare? Io stavo bene. Al 71’, quando mi ha cambiato, fisicamente stavo bene. È chiaro che due mesi e mezzo, quasi tre, di inattività il ritmo partita comunque alla fine si sente, però ci alleniamo con tanta intensità per raggiungere la prestazione che andiamo a fare in partita. Non ho avuto problemi, sto bene e questo è importante. Abbiamo affrontato un’Atalanta che ha messo in difficoltà tutte le squadre del campionato. Noi stasera abbiamo sofferto, abbiamo imparato a soffrire anche durante la stagione. In questi momenti siamo riusciti a mantenere le zone di campo, domani guarderemo gli errori che abbiamo fatto e le cose positive: andremo avanti per la nostra strada. Girone d’andata? Siamo contenti, però non abbastanza perché vogliamo dare di più. Siamo arrivati a più di un record, però non dobbiamo montarci la testa. La stagione è lunga e vogliamo arrivare alla fine bene».