Handanovic: “Milan raccolto tanto senza fare molto. Inter, manca cattiveria”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic ha avuto la forza di presentarsi a Inter TV per commentare il derby molto negativo di questo pomeriggio. Ecco le sue parole al canale tematico ufficiale dopo la stracittadina vinta per 1-2 dal Milan.

GIORNATA NO – Samir Handanovic parla a Inter TV dopo Inter-Milan: «Non voglio parlare tanto di sfortuna. Partiamo da qui: abbiamo avuto tante occasioni, ci serviva un pizzico di cattiveria in più per realizzare. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, purtroppo la partita è finita come doveva finire ma la prestazione c’è stata. Dobbiamo subito voltare pagina e pensare a mercoledì, che ci aspetta una partita tosta contro il Borussia Monchengladbach. C’è sicuramente delusione, ma questo è un blocco di sette partite e non bisogna guardare indietro. Indicazioni positive? Abbiamo sempre creato tanto, in queste quattro partite. Le cose negative sono i tanti gol presi: dobbiamo essere equilibrati, concedere meno facili occasioni. Non è che loro hanno fatto tanto stasera, ma hanno raccolto tanto. Sicuramente lì dobbiamo fare più attenzione».