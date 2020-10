Conte: “La dea bendata deve restituirci qualcosa. Resettare per la coppa”

Condividi questo articolo

Conte Inter TV

Conte ha appena concluso l’intervista post partita su Inter TV dopo il derby. Queste le sue considerazioni a seguito di Inter-Milan 1-2, prima sconfitta stagionale alla quarta giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte parla a Inter TV dopo Inter-Milan 1-2: «Non mi piace mai parlare di fortuna o sfortuna a fine gara, soprattutto quando si è perso. Penso che l’Inter abbia fatto la sua partita, anche in maniera importante. Abbiamo creato tante situazioni, sicuramente fossimo stati un po’ più precisi sotto porta oggi staremmo parlando di un risultato diverso. Al tempo stesso abbiamo concesso un paio di situazioni su cui c’è da migliorare, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Dispiace perché arriva questa sconfitta nel derby, ma al tempo stesso dobbiamo essere bravi a resettare e portarci le cose positive da questa partita. Abbiamo giocato contro una squadra forte come il Milan e fatto la partita, qualcosina la dea bendata ce la restituirà nelle prossime partite».

ORA LA COPPA – Conte parla della prossima partita: «Abbiamo l’impegno col Borussia Monchengladbach. Come ho detto prima, e l’ho detto anche ai ragazzi, bisogna resettare. Dal punto di vista della voglia e della determinazione, sul sacrificio ho poco da dire. Ci portiamo altre cose che dobbiamo migliorare, però sappiamo che ci sarà tanto da lavorare durante l’anno. E ci sarà da migliorare».