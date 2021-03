Handanovic: Â«Inter, si vince anche soffrendo! Atalanta ottima squadraÂ»

Handanovic: «Inter, si vince anche soffrendo! Atalanta ottima squadra»

Samir Handanovic Inter-Napoli

Handanovic dopo Inter-Atalanta 1-0, gara valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “Sky Sport” ha sottolineato l’importanza di portare i tre punti a casa contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

VITTORIA IMPORTANTE – Handanovic dopo di Inter-Atalanta, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato la partita sottolineando l’importanza di questi tre punti: «Ci aspettavamo una partita difficile perché l’Atalanta è un’ottima squadra in Italia e in Europa, non è mai facile giocare contro di loro. Abbiamo sofferto e si vince anche così! Questa è la strada. Loro nel primo tempo hanno colpito due volte e siamo stati bravi e fortunati e non prendere gol. È stata una partita fisica e importante per i tre punti, importante per il campionato. Prima quando giocavamo ogni tre giorni era difficile preparare le partite. Da una parte uscire dalla UEFA Champions League è una ferita ancora aperta, dall’altra ci ha permesso di preparare meglio le partite e di ricompattarci. Ora dobbiamo continuare a giocare così come stiamo facendo, le partite non sono tutte uguali quindi non puoi vincerle con il bel gioco».