Handanovic: “Inter miglior difesa? Possiamo ancora migliorare! Roma…”

Condividi questo articolo

Handanovic sarà titolare questa sera in Roma-Inter, big match di oggi della quintultima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il capitano nerazzurro ha presentato la sfida dell’Olimpico intervistato da Inter TV.

VINCERE ANCORA – Samir Handanovic presenta Roma-Inter a Inter TV: «Stanchezza? Un po’ siamo abituati, perché comunque in Europa il campionato si gioca ogni tre giorni, anche se questa cosa non è normale per nessuno. Diciamo che non ci piangiamo addosso, stasera siamo pronti. Chiave della partita? È che la Roma viene da tre vittorie consecutive, se non mi sbaglio. La chiave sarà fare quello che facciamo sempre: imporre il nostro gioco e fare la partita sempre per vincere. Inter miglior difesa? Non siamo ancora alla fine, quando il campionato sarà finito vediamo dove sarà la nostra squadra e la nostra difesa. Sicuramente posso dire che la nostra difesa ha ancora margini di miglioramento: lì possiamo migliorare».