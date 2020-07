Spinazzola: “Roma e Inter motivate! Cambio modulo? Noi piÃ¹ sicuri”

Spinazzola: “Roma e Inter motivate! Cambio modulo? Noi più sicuri”

Leonardo Spinazzola, giocatore giallorosso in passato a un passo dall’Inter, prima della sfida contro i nerazzurri ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il cambio modulo a campionato in corso.

CAMBIO MODULO – Leonardo Spinazzola prima di Roma-Inter su Sky ha parlato delle due squadre soffermandosi in particolare sul cambio modulo della sua squadra: «Penso che abbiamo entrambe le squadre grandi motivazioni, andremo forti tutti e due per cercare la vittoria. Dopo la quarantena con questo modulo ci esprimiamo in modo migliore, non so se per un discorso fisico o mentale. Con questo modulo abbiamo più solidità difensiva e davanti un gol lo troviamo spesso. Molto dipenderà dal nostro atteggiamento».