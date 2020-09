Hakimi: “Esultanza al gol? Vi spiego! Inter, posso ancora migliorare”

Achraf Hakimi Inter

Hakimi è stato uno dei grandi protagonisti nella goleada dell’Inter a Benevento, con un gol (il primo in Serie A) e un assist. Intervistato da Inter TV, il giocatore nerazzurro si è espresso sulla vittoria per 2-5 maturata allo Stadio Ciro Vigorito.

PROLIFICI – Achraf Hakimi parla dopo Benevento-Inter su Inter TV: «Sono contento per la vittoria e anche per il lavoro individuale. Però soprattutto per la vittoria, per i tre punti che erano importanti in un campo difficile. Ora guardiamo avanti. Come spiegare l’esultanza dopo il gol? Sono felice per il gol e per il lavoro, come ho detto. Il gol è stato un errore del difensore e l’ho festeggiato con Alexis Sanchez: scherziamo tanto con lui e Lautaro Martinez, è stata una celebrazione di squadra. Sono arrivato qui da poco, ho cercato di apprendere il massimo possibile in poco tempo per adattarmi a quello che chiede l’allenatore. L’ho fatto e sono contento, ma posso ancora migliorare. Ho regalato la maglia a fine partita a un ragazzo che me la stava chiedendo. È sempre bello regalarla, soprattutto ai bambini che te lo chiedono. Io da piccolo lo chiedevo ai grandi giocatori, adesso tocca a me ed è sempre una grande gioia poterlo fare».