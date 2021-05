Gotti: «Inter, scudetto meritato ma le altre squadre hanno deluso»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa. In vista dell’ultima match di campionato tra Inter e Udinese, il tecnico friulano ha fatto i complimenti ai nerazzurri, bacchettando un po’ le altre squadre. Di seguito le sue parole.



INTER VINCITRICE CON MERITO − Luca Gotti elogia la squadra di Antonio Conte che è stata la più forte della Serie A: «L’Inter si merita la sua festa. Hanno dimostrato di essere i più bravi di tutti in questo campionato».

OUT NUYTINCK − Gotti ha poi risposto alla domanda sulla squadra anti-Inter e chi mancherà (vedi convocati). Le sue parole: «Farò giocare la squadra più competitiva per la gara di domani. Bram Nuytinck ha provato a fare esercizi ma per gara contro l’Inter non sarà con noi».

TRE OBIETTIVI CENTRATI − Gotti commenta la stagione dell’Udinese: «Abbiamo fatto un inizio e un finale terribili in termini di punti. Una parte centrale molto buona, dovevamo e potevamo fare dieci punti in più. Dispiace non aver migliorato lo score dello scorso anno e non essere finiti nella parte sinistra della classifica. Abbiamo raggiunto tre obiettivi: salvezza, tranquillità nel salvarsi e crescita di alcuni giocatori».

BRAVI ALL’ANDATA − Inoltre, Gotti ha parlato anche della gara dell’andata. Le sue parole: «L’Udinese all’andata ha fatto una grande prova di squadra non facendo segnare l’Inter. Domani vorremmo ripeterci».

AVVERSARI INTER LONTANI − Gotti fa un’analisi sul campionato: «L’Inter ci ha abituato a una mentalità vincente. Ho sempre creduto nella loro forza e in questo stacco clamoroso dalle altre anche se non credevo la grande distanza dalle altre come Juventus, Napoli o anche la Roma».

PUBBLICO FONDAMENTALE − Gotti chiude sul fatto che domani ci saranno mille spettatori allo stadio per Inter-Udinese: «Per il tifo di stadio che abbiamo e per il tifo di persone che abbiamo, l’assenza del pubblico si è sentita. L’atteggiamento dei tifosi è bello, ringrazio le varie persone che oggi ci hanno fatto i complimenti».