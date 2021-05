Tecca: «Nuova Inter deve ripartire da Conte e da tre dei suoi intoccabili»

Massimo Tecca – giornalista e telecronista sportivo – è intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” per analizzare l’importanza della permanenza di Antonio Conte all’Inter in vista della prossima stagione.

NUOVO CICLO – Massimo Tecca è sicuro, la nuova Inter deve ripartire da Antonio Conte e dai suoi intoccabili, tre in particolare: «Conte è la pietra miliare per un’Inter che deve migliorare in Europa e che sarà chiamata a confermarsi in Italia. Da lui e da alcuni giocatori che sono pilastri nel suo progetto, come Lautaro Martinez, Barella e Lukaku deve rifondarsi il nuovo corso nerazzurro. Poi bisogna vedere cosa sarà possibile fare sul fronte economico e finanziario».