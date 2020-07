Godin: “Vittoria meritata. Futuro? Voglio fare qualcosa con l’Inter”

Condividi questo articolo

Diego Godin ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” pochi minuti dopo la fine di Inter-Torino 3-1, partita in cui ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra

VITTORIA MERITATA – Godin parla di una vittoria meritata: «Eravamo in un momento di difficoltà ed è importante vincere in qualche modo. Oggi abbiamo vinto bene una partita iniziata con un gol inaspettato, il Torino non aveva passato la metà campo, ma poi abbiamo vinto meritatamente».

GUARDARE AVANTI – Godin sostiene di dover guardare avanti: «Noi guardiamo indietro solo per imparare e fare autocritica di cosa fatto male. Sul passato non possiamo farci nulla, guadiamo avanti. Abbiamo una possibilità, abbiamo vinto e siamo secondi ed è quello che volevamo tutti».

PARTITA DOPO PARTITA – Godin sostiene di guardare partita dopo partita: «In una situazione così dobbiamo pensare a vincere la prossima partita. Vediamo dove arriviamo, sappiamo che è difficile arrivare vicino alla Juventus, hanno tanti punti di vantaggio, ma dobbiamo pensare partita dopo partita e vediamo dove arriviamo».

RESTO ALL’INTER – Godin parla del suo futuro: «La sensazioni sono buone. Oggi mi sono sentito meglio, gioco tanti minuti e cerco la migliore forma. Andiamo avanti e cerco di aiutare la squadra quando il Mister ha bisogno. Il futuro? Io sono venuto qua per fare qualcosa di importante e aiutare la squadra. Nella mia carriera sono sempre stato così, con mentalità vincente e positiva e dare tutto quello che posso dare alla squadra. Ho un contratto di tre anni voglio restare qua e fare qualcosa di importante per l’Inter».