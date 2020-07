Serie A, la classifica aggiornata dopo la 32ª giornata. Inter seconda!

L’Inter si sveglia e, in dodici minuti netti, si prende il secondo posto in classifica in Serie A, agganciando ma di fatto superando la Lazio per una migliore differenza reti generale. Questo perché, con gli scontri diretti pari sia come punti (tre) sia come differenza reti (due gol fatti e subiti), conta quella globale come criterio successivo. Domani si riprende con Atalanta-Brescia.

Lazio-Sassuolo 1-2 33′ Luis Alberto (L), 52′ Raspadori, 91′ Caputo

Brescia-Roma 0-3 48′ Fazio, 62′ Kalinic, 74′ Zaniolo

Juventus-Atalanta 2-2 16′ D. Zapata, 55′ rig., 90′ rig. Cristiano Ronaldo (J), 81′ Malinovskyi

Genoa-SPAL 2-0 24′ Pandev, 54′ Schone

Cagliari-Lecce 0-0

Fiorentina-Verona 1-1 18′ Faraoni (V), 96′ Cutrone

Parma-Bologna 2-2 3′ Danilo L. (B), 16′ Soriano (B), 93′ Kurtic, 95′ Inglese

Udinese-Sampdoria 1-3 37′ Lasagna (U), 45′ +1 Quagliarella, 84′ Bonazzoli, 94′ Gabbiadini

Napoli-Milan 2-2 20′ Hernandez (M), 34′ Di Lorenzo, 60′ Mertens, 73′ rig. Kessié (M)

Inter-Torino 3-1 17′ Belotti (T), 49′ Young, 51′ Godin, 61′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 76

Inter 68

Lazio 68

Atalanta 67

Roma 54

Napoli 52

Milan 50

Sassuolo 46

Verona 44

Bologna 42

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 36

Sampdoria 35

Udinese 35

Torino 34

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

SPAL 19

PROSSIMO TURNO

TRENTATREESIMA GIORNATA SERIE A

Atalanta-Brescia martedì 14 luglio ore 21.45

Bologna-Napoli mercoledì 15 luglio ore 19.30

Milan-Parma mercoledì 15 luglio ore 19.30

Sampdoria-Cagliari mercoledì 15 luglio ore 19.30

Lecce-Fiorentina mercoledì 15 luglio ore 21.45

Roma-Verona mercoledì 15 luglio ore 21.45

Sassuolo-Juventus mercoledì 15 luglio ore 21.45

Udinese-Lazio mercoledì 15 luglio ore 21.45

Torino-Genoa giovedì 16 luglio ore 19.30

SPAL-Inter giovedì 16 luglio ore 21.45