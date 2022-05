Giampaolo: «Io ‘arbitro’ dello scudetto? Tutto aperto! Partite non scontate»

Giampaolo dopo la vittoria della Sampdoria ai danni della Fiorentina, è pronto a sfidare l’Inter per l’ultima di campionato, decisiva per le sorti dello scudetto con il Milan. Il tecnico su DAZN ha parlato proprio di questa sfida.

FINALE SCUDETTO – Marco Giampaolo dopo la partita vinta con la Fiorentina, parla in breve della partita e poi si concentra per l’ultima con l’Inter: «Contro la Fiorentina la miglior partita giocata da quando io sono qui, contro una Fiorentina che giocava per entrare in Europa. Questo deve essere un insegnamento per tutti. Io arbitro della lotta scudetto? Questo finale di campionato è cambiato, le squadre si giocano le partite com’è giusto che sia, non ci sono partite e risultati scontati. È tutto aperto e giusto che si giochi fino alla fine. Abbiamo impiegati gli anni per arrivare a questo punto ed eliminare i luoghi comuni, spero che nei prossimi anni tutto venga azzerato definitivamente il passato».