Adani: «Ciclo Juventus? Ha vinto senza Inter e Milan! Ora non basta»

La Juventus finirà per la seconda stagione di fila al quarto posto in classifica. Adani, durante la Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, sostiene che il ciclo di nove anni di vittorie bianconere sia stato anche causato dall’assenza di Inter e Milan competitive.

CICLO CHIUSO – Daniele Adani valuta come la Juventus nelle ultime due stagioni non abbia lottato per vincere la Serie A: «Milano in quel percorso della Juventus non c’era. Ha lottato qualche anno con la Roma o col Napoli, ma non c’era Milano. Tornando Inter e Milan non basta più essere i più forti, comprare quelli che ti danno. Nel frattempo sono cresciute le altre squadre: quando la Juventus vinceva non c’era l’Atalanta, che è una realtà del nostro campionato. Può arrivare quarta, quinta, sesta o settima, ma non la batti facilmente ogni anno. Per questo dico che serve il miglioramento dell’idea di calcio».