FOTO – Primavera Best Awards, ben quattro premi per l’Inter: uno è un dirigente!

Primavera Best Awards, oggi le premiazioni e tra questi ben quattro dell’Inter. Tre sono giocatori, mentre uno riguarda un dirigente in particolare.

PREMI – C’è anche l’Inter tra le squadre premiate per quanto riguarda il campionato Primavera 1 TIMVISION per la stagione 2021/22 nell’ambito del “Primavera Best Awards”, galà organizzato da Sportitalia al termine della regular season. Cesare Casadei è stato premiato come miglior centrocampista, Valentin Carboni come rivelazione dell’anno, mentre William Rovida come miglior portiere. C’è spazio anche per una quarta premiazione, che riguarda Roberto Samaden, miglior responsabile del settore giovanile.

🥇 | PREMIAZIONI Tre dei nostri ragazzi nella top 11 del campionato primavera 21-22.

Complimenti 👏🏻👏🏻

Premiato anche Roberto Samaden come miglior responsabile di settore giovanile! #InterYouth pic.twitter.com/MQqP63p0zl — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 16, 2022

Di seguito le immagini della premiazione.