Ferrari: “Pronti a sfidare l’Inter! Giocando ogni 2/3 giorni avranno difficoltà”

Alex Ferrari ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Sampdoria in vista della sfida con l’Inter, recupero della venticinquesima giornata di Serie A, in programma domenica a San Siro alle 21.45. Il difensore, fermo ai box per infortunio (vedi articolo), crede nella possibilità di far punti a Milano

FERMO – Alex Ferrari lavora per recuperare dall’infortunio che non gli permetterà di giocare Inter-Sampdoria: «Sto bene adesso, devo solo finire diciamo queste due/tre settimane, secondo me dovrebbero bastare. Spero di aggregarmi in gruppo il prima possibile. L’infortunio è stato un colpo duro da digerire, ma con l’aiuto di tifosi e famiglia piano piano mi sono messo in testa che sono cose che capitano. Concludere il campionato così, giocando ogni due/tre giorni, poi durante l’estate, al sole, secondo me sarà dura però cercheremo di fare il nostro meglio e di portare a casa l’obiettivo».

PRONTI – Ferrari vede una Sampdoria pronta a sfidare l’Inter e a sfruttare le difficoltà nerazzurre: «Io la squadra l’ho vista molto pronta, essendo stato lontano dai campi per quattro/cinque mesi, quando sono tornato ho visto anche un modo di giocare che prima non avevamo. Forse è arrivata la consapevolezza e secondo me potrà aiutarci molto. Ripartire con gli stadi chiusi, senza tifosi, diciamo che per noi sarà dura. Sarà difficile senza la loro spinta, ma come lo sarà per noi sarà così anche per gli altri e in trasferta sfrutteremo questa loro difficoltà per fare punti. Il campionato ricomincia con due impegni molto difficili, che sono Inter e Roma, ma giocando ogni tre giorni le difficoltà, come le abbiamo noi ce le hanno anche loro, quindi dobbiamo cercare di essere pronti e portare a casa più punti possibili».

Fonte: YouTube – U.C. Sampdoria