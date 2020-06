Coronavirus in Italia, bollettino 17 giugno: tutti i...

Coronavirus in Italia, bollettino 17 giugno: tutti i dati aggiornati

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a mercoledì 17 giugno 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18. Ecco quelli odierni.

BOLLETTINO – Il numero totale di attualmente positivi al Coronavirus in Italia è di 23.925, con una decrescita di 644 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 163 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 3.113 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 20.649 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 43 e portano il totale a 34.448. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 179.455, con un incremento di 929 persone rispetto a ieri.