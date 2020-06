Inter-Sampdoria, la squadra di Ranieri si prepara alla sfida: due a parte

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria è alle porte. La squadra blucerchiata, guidata da Claudio Ranieri, continua la preparazione in vista della sfida di San Siro in programma domenica alle 21:45. Allenamento individuale per Fabio Quagliarella

REPORT – Inter-Sampdoria si avvicina. Claudio Ranieri guida i blucerchiati verso la sfida di San Siro in programma domenica alle 21:45. Ecco il report dell’allenamento odierno: “Prosegue, con una partitella d’allenamento, sotto lo sguardo del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile scouting Riccardo Pecini la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida del “Meazza” con l’Inter. Esentati dal programma del gruppo Fabio Quagliarella, impegnato in una sessione specifica individuale in palestra e sul campo, e Alex Ferrari, alle prese con il proprio protocollo di recupero. Domani, giovedì, è prevista una nuova seduta mattutina”.

Fonte: Sampdoria.it