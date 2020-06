De Vrij: “Lautaro Martinez e Lukaku difficili da marcare! Miglioriamo tutti”

Condividi questo articolo

De Vrij ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “DAZN” in vista della ripresa della Serie A (vedi articolo). Il difensore olandese, dopo aver elogiato Lukaku (vedi articolo), parla del feeling tra il belga e Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

COPPIA – Stefan de Vrij ai microfoni di “DAZN” elogia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: «Sono entrambi fortissimi fisicamente. Sono mobili, sono veloci. Ho pure notato in allenamento che sono attaccanti fortissimi da marcare: così miglioriamo tutti. L’Atalanta? Con tanta intensità, può mettere in difficoltà qualsiasi squadra come ha fatto quest’anno. Anche noi abbiamo fatto fatica contro di loro».