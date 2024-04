Farris: «Oggi era pericolosissima! Inter anche meglio nella ripresa»

Farris prosegue il giro delle dichiarazioni post partita, dopo aver sostituito Inzaghi rimasto senza voce. Al termine di Inter-Empoli, l’allenatore in seconda ha dato la sua valutazione anche su Inter TV.

IL COMMENTO DEL VICE – Così Massimiliano Farris ha visto il 2-0 di Inter-Empoli: «Non era facile, perché l’Empoli veniva da tre sconfitte. Oggi ha preso la quarta, qui a San Siro aveva già perso col Milan ma aveva tenuto testa, anche al Bologna fino all’ultimo. Era una partita pericolosissima tornando dalla sosta, la prima settimana avevamo lavorato con tre-quattro giocatori. Secondo noi, nella piccola riunione post gara, la squadra ha fatto ancora meglio nel secondo tempo. Nel primo avevamo concesso un po’ troppo per le nostre caratteristiche all’Empoli, nel secondo abbiamo serrato ancor di più i ranghi e concesso il minimo indispensabile. Poi i ragazzi subentrati hanno messo in piedi una grandissima azione».

LA PARTECIPAZIONE – I gol sono arrivati con giocate molto ricercate. Farris è contento: «Il lavoro è quanto facciamo in settimana. Ormai i ragazzi sanno quello che serve, cerchiamo di insegnare gli spazi da attaccare e il posizionamento da prendere ma in campo vanno loro. Si vede in allenamento, poi lo portano in campo e stiamo facendo un percorso straordinario caratterizzato dai numeri stagionali. Guardiamo quello che sta succedendo nella parte bassa della classifica, dove la bagarre per non retrocedere coinvolge tante squadre: dobbiamo affrontarne diverse. Abbiamo contenuto, ma anche ritenuto necessario spiegare all’intervallo ai ragazzi come non concedere campo. Poi la nostra fase di possesso è lasciata alla libertà dei ragazzi, ma la prima cosa è mantenere equilibrio. Henrikh Mkhitaryan? Un uomo fantastico e un grande calciatore che ci stiamo godendo qui all’Inter. Ma oggi grande prestazione anche di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, poi entra Kristjan Asllani e puntella il centrocampo: motivo d’orgoglio».