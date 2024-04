Nicola: «Thuram in posizione irregolare! Creduto anche nel pari»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Empoli, match terminato alcuni minuti fa allo stadio San Siro di Milano.

CONFERENZA NICOLA − Davide Nicola in conferenza stampa al termine di Inter-Empoli.

Analisi primo gol, come si poteva ovviare?

La prima considerazione è che si poteva ovviare fischiando il fuorigioco iniziale perché era in posizione irregolare Thuram. L’accetto, ma era irregolare. Non corretta. Detto questo, si poteva rimediare attraverso una lettura migliore, ma è giusto fare i complimenti anche a Dimarco. In certi bisogna accettare che gli avversari ti mettono in difficoltà. Anche noi abbiamo fatto bene, l’Empoli ha fatto la sua partita. Per meriti e qualità l’Inter è prima e l’accettiamo.

Cosa non ha apprezzato?

Un maggior gioco relazionale e una maggior capacità nel portare uomini. Col Milan abbiamo fatto un po’ di fatica, forse per il non coraggio, stasera la squadra ha dimostrato di potersela giocare. Anche se dobbiamo migliorare ancora nella scelta dell’ultimo passaggio, questo fa la differenza. Siamo convinti di potercela fare ed è chiaro però che nelle ultime tre partite abbiamo incontrato Milan, Bologna e Inter. Ma serve consapevolezza di portare punti ovunque.

Quanto è difficile fermare queste combinazioni dell’Inter tra centrale e terzino?

Possibile fermare avendo una buona lettura della tattica nell’uno contro uno. Anche se oggi il ruolo non viene occupato sempre dallo stesso giocatore. Bisogna ragionare sugli spazi, anche vero che alcune squadre si possono permettere di più rispetto ad altre per consapevolezza e qualità. Chi come noi deve salvarsi deve costruirsi questa consapevolezza nel tempo. Si poteva venire qua a fare una partita non la convinzione di costruire non con la nostra identità, mentre ad un certo punto abbiamo creduto anche nel pareggio.