Farris: «Nessun dato ci diceva Inter in flessione! Serviva solo una cosa»

Farris ha sostituito Inzaghi nelle interviste, compresa quella del post partita di Inter TV. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in seconda dopo il rotondo 5-0 alla Salernitana.

IL COMMENTO DEL VICE – Massimiliano Farris è contento dopo Inter-Salernitana 5-0: «È la serata che ci voleva dopo un periodo difficile, dove però solo i numeri dei risultati non ci hanno dato ragione. I dati sono assolutamente in linea con la partita di Genova, per quella col Sassuolo forse anche inferiori e commentiamo un 5-0. Non è solo fortuna, perché i ragazzi hanno lavorato con grande determinazione. Spendere belle parole su Edin Dzeko e Lautaro Martinez è superfluo perché sono due campioni, hanno dimostrato anche stasera. La squadra aveva voglia che Lautaro Martinez segnasse, infatti gli vanno addosso tutti dopo il gol. È un ragazzo che tiene alla maglia dell’Inter come tutti, abbiamo voluto compattarci come staff. Non c’era nessun dato che ci desse come in flessione, serviva solo un po’ di serenità che non c’è con gli impegni ravvicinati. Siamo stati bravi stasera a indirizzare la partita ed è venuto quello che volevamo».

GUARDARE AVANTI – Farris parla della trasferta a Liverpool: «Bellissima. Nel secondo tempo di Genova la squadra ha avuto fretta di cercare il gol, se il colpo di testa di Danilo D’Ambrosio fosse entrato avremmo parlato di altro. Il derby i ragazzi hanno capito di averlo giocato sottotono e sono i primi demoralizzati. A Liverpool ce l’andiamo a giocare, partiamo chiaramente da posizione di svantaggio ma non abbiamo niente da perdere. Questa partita dev’essere il trampolino di lancio per finire bene la stagione. Sfidavamo una squadra che ha tenuto la linea alta, l’attacco alla profondità e i quinti erano fondamentali. Così come ritrovare serenità nelle giocate, se fai male azzardi un passaggio in meno invece i tre centrocampisti l’hanno fatto».