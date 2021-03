Djimsiti al 45′: Â«Inter difende molto bene. Cercheremo di attaccare di piÃ¹Â»

Djimsiti al 45′: «Inter difende molto bene. Cercheremo di attaccare di più»

Djimsiti stato intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine del primo tempo di Inter-Atalanta, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0

INTERVISTA – Queste le parole di Djimsiti dopo il primo tempo di Inter-Atalanta, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. «Quante botte ho preso in questo primo tempo? Tante, ma sapevo che la partita era così. Dobbiamo cercare di più di andare in attacco. Contro l’Inter È difficile, difende molto bene, si è visto tutto l’anno ma cercheremo nel secondo tempo di attaccare di più».