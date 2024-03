Dimarco: «Un pareggio non ferma l’ottimo lavoro dell’Inter!»

Dimarco dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista su DAZN ha sottolineato la forza della squadra nonostante il pareggio di oggi contro i Campioni d’Italia in carica.

DOPO IL PAREGGIO – Federico Dimarco dopo Inter-Napoli ha parlato così: «Caso tra Acerbi e Juan Jesus? Non ho visto niente, però sono grandi, penso che si siano già chiariti tra di loro. Lo ha detto anche Juan Jesus a fine partita, se la cosa è sistemata non vedo alcun problema. Abbiamo avuto un bell’approccio di carattere e di forza, l’unico rammarico è prendere gol negli ultimi quindici minuti, capita di prendere gol e dispiace perché volevamo la vittoria e ripartire con una vittoria dopo Madrid. Contro l’Atletico Madrid siamo usciti a testa alta contro una squadra forte che ha dimostrato di essere una squadra, perché sono forti! Vale lo stesso per il Napoli, ci vuole rispetto per entrambe le squadre, loro sono i campioni in carica. In alcuni momenti abbiamo ceduto, anche quando abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a lavorare e di sicuro non sarà un pareggio a fermare quello che stiamo facendo. Di calcoli in questi anni ho capito di non doverne fare».