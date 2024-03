Marotta: «Ora gestire il futuro! Inzaghi? Continuare insieme»

Beppe Marotta è stato intercettato al termine della partita di campionato tra Inter e Napoli, che ha chiuso la ventinovesima giornata.

FUTURO − Marotta ha parlato così a Rai Sport durante la Domenica Sportiva: «Sicuramente è un pareggio contro una squadra forte, dobbiamo gestire il futuro nel migliore dei modi. Il vantaggio è consistente, mancano 9 partite e 27 punti. Inzaghi ha un grande qualità di apprendimento di quelle che sono le dinamiche di una grande squadra come l’Inter. Si è trovato con noi gestendosi bene, il suo modello di gioco è vincente e soddisfacente. Il gruppo è cresciuto con lui, siamo arrivati in finale di Champions League. Vogliamo proseguire con questo modello sapendo che c’è dietro una società che lo supporta in tutto. Le questione dei rinnovi interessano più voi che noi. Non ci sono problemi. E’ così con Lautaro Martinez e lo valuteremo anche con Inzaghi, che è tra i migliori allenatori europei. Allena l’Inter che ha una grande società, vogliamo continuare insieme. Ha un contratto fino al 2025 e vogliamo continuare ancora».

REALTA‘ − Le parole di Marotta ancora: «Più forte l’Inter o la tua Juventus? Sono diversi momenti dal punto di vista storico. Il calcio è cambiato: Inzaghi pratica un calcio più tattico e organizzato, quella Juventus aveva campioni già affermati. Stiamo crescendo bene, ma sono due belle grandi realtà. Io presidente Figc? Mi trovo bene all’Inter e nel 2027 avrà 70 anni. Magari praticherò un’altra attività, ma lo farei per i giovani. Assumere il ruolo della Federazione non l’aspetto, ma nutro rispetto».

TESTIMONIANZA − Conclude Marotta: «Champions League? Nessuna modifica nei piani futuri, la testimonianza più bella lo striscione della curva. Siamo fieri dei nostri ragazzi, il campionato lo vince la squadra in assoluto più forte. La Champions League è legata a fattori particolari legati a infortuni e sorteggi. Vediamo due partite come Manchester City-Real Madrid e Atletico Madrid-Borussia Dortmund. Il nostro valore non si sminuisce. Prestito Oaktree? La proprietà è presente, non abbiamo alcun problema, riusciamo a gestire con tranquillità e programmazione. Questa tematica sarà affrontata al più presto da Steven Zhang».