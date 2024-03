Dimarco: «Inter, volevamo una vittoria dopo Madrid. Ma lavoro resta»

Dimarco dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista su Sky Sport ha parlato del momento della squadra e dei prossimi impegni con l’Italia.

DOPO LA PARTITA – Federico Dimarco dopo Inter-Napoli ha parlato così: «Abbiamo fatto sin dall’inizio una partita di concentrazione, di voglia e di carattere, perché era quello che ci voleva dopo la sconfitta di Madrid. Il gol negli ultimi quindici minuti può capitare, essendo arrivati dai centoventi di Madrid. Nessuno è imbattibile, ci portiamo a casa questo pareggio che però non smentisce il lavoro che stiamo facendo da oltre un anno. Ci crediamo tanto all’obiettivo, abbiamo parlato tra di noi in questi giorni perché fa male uscire ai rigori in Champions League, però sapevamo che dovevamo ripartire. Non è andata bene stasera, ma dopo la sosta dobbiamo ripartire più forti perché siamo l’Inter. Non bisogna mollare di un centimetro, dobbiamo pensare partita dopo partita, ma da qui a fine campionato saranno tutte le finali a partire dall’Empoli dopo la sosta. Record di punti? Sinceramente non ci pensiamo, non conta fare record di punti. Conta chiudere la pratica il prima possibile».

IN NAZIONALE – Dimarco poi si concentra agli impegni con la Nazionale: «Difesa a tre con l’Italia? Il modulo sinceramente non mi cambia niente, ovvio che nel 3-4-2-1 o 3-5-2 mi trovo a mio agio perché è il modulo che utilizziamo tutto l’anno sco l’Inter, ma l’obiettivo della Nazionale è onorare la maglia, a prescindere dal modulo».