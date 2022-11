Dimarco: «Inter, qualcosa è cambiato da un mese e mezzo! Si vede»

Dimarco si è fermato a parlare a Inter TV dopo la grande vittoria contro l’Atalanta che ha chiuso il 2022. Il giocatore ha potuto analizzare la rimonta e – finalmente – i tre punti in uno scontro diretto.



FONDAMENTALE – Federico Dimarco parla al termine di Atalanta-Inter: «Non era facile, ma lo sapevamo. Qualcosa è cambiato: prima andavamo sotto e non riuscivamo a reagire, adesso invece sì. La mia condizione? Penso che sia frutto del lavoro fatto in questi mesi. La continuità di giocare aiuta tanto, poi abbiamo alzato il livello di tutta la squadra, al di là di quello personale. Da un mese e mezzo a questa parte abbiamo cambiato atteggiamento e si vedono i risultati. Un bilancio? È difficile. Per il momento siamo secondi, dobbiamo cercare di ripartire al meglio a gennaio perché c’è subito il Napoli».