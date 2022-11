Gasperini: «Primo gol Inter sfortunato! Risultato poteva essere diverso»

Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Inter, match terminato sul punteggio di 2-3. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

ANALISI – Queste le parole di Gasperini: «Il primo gol è abbastanza sfortunato, un cross facilmente controllabile ma c’è stata una deviazione che ha tagliato fuori Palomino. Primo tempo molto bene, eravamo andati in vantaggio. Nel secondo tempo l’Inter è cresciuta, ma l’Atalanta è venuta fuori bene. Nelle ultime partite abbiamo incontrato squadre forti, siamo usciti senza punti e non sempre giustamente. Oggi poteva essere un risultato diverso, l’unica partita fatta male è a Lecce. È un momento che ci ha abbassato il classifica, ma globalmente si può sempre avere fiducia per il futuro».

EVITABILE – Gasperini commenta i gol subiti: «Gol di Osimhen ed il primo di oggi simili. Sono situazioni nate da palla in attiva, abbiamo trovato squadre che in quello sono forti. Dzeko non ha fatto solo a noi. Abbiamo preso un po’ di gol un po’ evitabili, anche a Lecce. Per tanto tempo non era successo, ultimamente invece presi gol molto pesanti. Bilancio? Non coinvolge solo me, l’Atalanta ha avuto un nucleo di giocatori importanti che adesso si sta assottigliando. Adesso siamo a metà strada. Non so cosa mi chiederà la società per quest’anno»