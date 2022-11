Onana: «Inter, vittoria fondamentale! Contento per me, lottiamo»

Onana è il secondo che si è presentato a Inter TV per commentare quanto avvenuto oggi a Bergamo contro l’Atalanta. Queste le dichiarazioni del giocatore nell’immediato post partita, dopo l’ultima gara del 2022 vinta 2-3.

BENE VINCERE – André Onana commenta Atalanta-Inter: «Ovviamente è il miglior modo per finire questa parte di stagione. Una vittoria fondamentale, dice tanto per noi. Sono contento per la squadra, abbiamo lottato di squadra e mostrato carattere e determinazione. Sono contento per la vittoria che ci permette di continuare a lottare, non tanto per la mia prestazione. Alla fine conta vincere. Il gioco coi piedi? Mostra la qualità della squadra. Con così grandi giocatori bisogna metterli in condizione di esprimersi. A volte giochi bene e vinci, a volte no. Ma bisogna restare uniti e mostrare carattere e determinazione, con la giusta mentalità. Ora siamo uniti».