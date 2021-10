Dimarco: «Empoli-Inter 0-2, vittoria importantissima! Sono felice»

Dimarco, anche oggi tra i protagonisti con una prestazione eccellente condito anche da un bel gol, su DAZN dopo Empoli-Inter si è detto soddisfatto.

SODDISFAZIONE – Dimarco, autore del suo secondo gol in Serie A, ha parlato così al termine della partita: «Oggi è stata una vittoria importantissima perché davanti viaggiano forte e noi dobbiamo tenere il passo. Sono contento per aver fatto gol. Io protagonista? Tutto questo me lo sono guadagnato con il lavoro, sono felicissimo. È stata una partita combattuta perché loro sono una squadra forte, hanno fatto bene anche contro la Juventus. Derby? Pensiamo partita per partita, prima c’è l’Udinese e poi lo Sheriff in Champions League».