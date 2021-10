Moviola Empoli-Inter: Ricci, fallo da rosso terribile. Gagliardini giallo giusto

Empoli-Inter ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la decima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA EMPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 5.5. Non convince del tutto e cambia spesso metro di giudizio. Comincia facendo correre molto, con Marcelo Brozovic che protesta per una mancata punizione dal limite (travolto da Sebastiano Luperto). Al 19′ l’Empoli sfiora il gol da un corner regalato dall’assistente, lì davanti al momento dell’ultimo tocco di Andrea Pinamonti. Primo giallo della partita a Stefan de Vrij: il fallo di mano c’è, l’ammonizione è esagerata perché di “promettente” nella giocata di Patrick Cutrone non c’era granché. Inevitabile invece quello a Luperto, che trattiene Alexis Sanchez. Chiede un rigore l’Empoli al 33′, per un contrasto fra Nedim Bajrami e Danilo D’Ambrosio: il contatto c’è, fischiarlo in diretta non sarebbe stato uno scandalo, ricorrere al VAR (di nuovo) dopo domenica e dopo le indicazioni del designatore Gianluca Rocchi sarebbe stato esagerato. Nicolò Barella prende un palo su rimpallo su Sanchez, ma è in fuorigioco.

MOVIOLA EMPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – L’Empoli rimane in dieci uomini al 52′ e non c’è molto da discutere: fallaccio con la gamba altissima di Samuele Ricci su Barella, senza la minima possibilità di contendere il pallone. Tre minuti dopo è in evidente fuorigioco Sanchez che segna dopo un tiro di Matteo Darmian, giusto annullare. Corretto invece il secondo gol dell’Inter, con Federico Dimarco abbondantemente dietro sul cross di Lautaro Martinez. Annullato dal VAR lo 0-3 di Roberto Gagliardini al 74′, che colpisce con l’avambraccio. Protesta per il cartellino giallo, ma da regolamento è una conseguenza. Fuorigioco pure di Stefano Sensi al 93′ e niente tris.