Darmian: «Vogliamo riscattarci dopo il derby! Ecco come dare difficoltà»

Darmian non sarà titolare stasera in Inter-Bayern Monaco, il gran debutto in Champions League (vedi formazioni). In vista della prima giornata del Gruppo C il laterale ha parlato a Inter TV.

RIALZARSI SUBITO – Matteo Darmian attende Inter-Bayern Monaco: «Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta nel derby. Oggi è una competizione diversa dal campionato ma vogliamo partire bene, affrontiamo una squadra fortissima ma daremo il massimo. Come si mettono in difficoltà? Facendo un lavoro di squadra, essendo determinati e uniti. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, cercheremo di fare bene. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, i tifosi sono sempre con noi e l’hanno dimostrato. Cercheremo di dargli una gioia».