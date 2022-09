Ballack: «Inter-Bayern Monaco, mi aspetto tanto. Una favorita!»

Intervenuto da San Siro come inviato per DAZN DE, Michael Ballack – ex centrocampista tedesco – ha parlato di Inter-Bayern Monaco e delle sue aspettative per la sfida.

GRANDE PARTITA – C’è attesa per Inter-Bayern Monaco di questa sera. A parlare ci ha pensato anche Michael Ballack, che da San Siro ha commentato brevemente le sue aspettative per la sfida: «Il Bayern Monaco è la favorita, quel che è certo è che mi aspetto una grande partita».