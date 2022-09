Marotta: «Inzaghi coraggioso! Skriniar? Faremo di tutto! Lukaku-Tuchel…»

Marotta è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League (Girone C). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

CORAGGIO – Giuseppe Marotta parla così prima dell’inizio di Inter-Bayern Monaco: «Le scelte di Inzaghi? Prendendo spunto da questo chiaramente c’è una grande pressione agonistica quindi è giusto che un allenatore scelga la squadra più adatta all’avversario. Penso che abbia molto coraggio e il coraggio è importante, quindi il fatto di fare questo turnover dipende dalle tante partite ravvicinate. È giusto che riesca a gestire l’undici migliore».

RINNOVO – Marotta parla anche del rinnovo di Milan Skriniar: «Un tema d’attualità, non siamo solo onorati che sia rimasto ma riteniamo che sia una parte importante del nostro impianto di gioco. Faremo di tutto per tenerlo con noi, è chiaro che la volontà del giocatore risulti determinante ma penso che ci siano i presupposti per essere ottimisti».

DISCORSO PREMATURO – Marotta chiude parlando delle ripercussioni che potrebbero esserci sul futuro di Romelu Lukaku dopo l’esonero di Thomas Tuchel: «Chiaro che è una notizia fresca e non so quali effetti ci saranno, vogliamo sfruttare il suo apporto in questa stagione e alla fine valuteremo con lui e con il Chelsea. Non so se il cambio di allenatore comporti il fatto che sia automatico il suo ritorno, è prematuro parlarne».