Darmian: «Sento fiducia all’Inter. Domani serve massima concentrazione»

Matteo Darmian, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato della gara di domani tra Inter e Shakhtar Donetsk. Per il laterale, serve la massima concentrazione

CONCENTRAZIONE − Darmian è determinato sulla gara di domani: «I giocatori dello Shakhtar Donetsk sono abili a creare degli spazi per gli attaccanti, noi dobbiamo essere bravi a chiuderli e a fare male con le nostre qualità come abbiamo fatto contro il Napoli. Ho qualche anno, si riescono a gestire anche determinate situazioni ma da quando sono arrivato all’Inter ho da sempre sentito la fiducia. Quindi, io lavoro sempre e quando vengo chiamato in causa cerco di aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi. Sappiamo quando è importante questa partita. Dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione per portare a casa questi tre punti».