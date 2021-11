Bartoletti: «L’Inter ha messo il turbo. Scattata l’alchimia per lo scudetto»

Marino Bartoletti, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi si stia mettendo alla grande. I nerazzurri possono lottare per lo scudetto

TURBO − Bartoletti non ha dubbi sulla crescita dei nerazzurri: «L’Inter ha messo il turbo, i nerazzurri hanno dimostrato contro il Napoli ciò che non avevano ancora dimostrato fino ad adesso. È un’Inter col scudetto sul petto, orgogliosa che ha trovato due rivali forti ma credo che si stia mettendo alla grande. Per lo scudetto, scattata l’alchimia e la squadra adesso va. L’Inter ha trovato un bilanciamento che non fa rimpiangere la squadra dello scorso anno».