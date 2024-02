D’Aversa: «Inter, nel calcio nulla è impossibile! Ho una speranza»

D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter. Il tecnico ha presentato così la sfida in programma domani alle 18 al Via del Mare

Baschirotto è rientrato. Contro l’Inter quale sarà la coppia di centrali?

Per quanto riguarda Baschirotto oggi si è allenato, non penso possa avere problemi. Su chi lo affiancherà ci sono due possibilità, sceglierò domani. Devo ragionare sul fatto che mancano dei difensori centrali come delle alternative a centrocampo. Valuterò domattina.

Il meteo può incidere sulle scelte?

Affrontiamo l’Inter che è una squadra che viene da 9 vittorie consecutive. Una squadra molto forte dal punto di vista tecnico e fisico che prescinde dalla condizione meteo. La situazione meteo può incidere su qualche scelta di fisicità o meno

Come stanno Banda e Pierotti?

Pierotti fisicamente migliora sempre di più. È chiaro he l’ambientamento nel campionato, cultura, richiede tempo ma si è ambientato benissimo. Banda ha recuperato, vediamo se può partire dall’inizio. L’importante è che sia guarito, sappiamo quant’è importante per il Lecce.

Cosa si porta dalle due ultime sconfitte con Bologna e Torino?

Sono state due partite legate agli episodi. Successivamente a noi il Bologna ha vinto altre partite e sta dimostrando di essere una grande squadra. Sono partite legate ad episodi. Abbiamo avuto la possibilità di riaprirla con tre occasioni clamorose e non ci siamo riusciti. Stessa cosa a Torino. Nessun alibi, ma nel primo tempo non ricordo occasioni per i granata. Poi non c’è stato concesso un rigore e gli episodi cambiano il corso delle partite. Poi dobbiamo migliorare, ricordiamo che questi ragazzi hanno battuto la Fiorentina. Domani affrontiamo una partita difficoltosa, ma non possiamo prescindere dall’andare in campo e fare la prestazione. Per fare risultato dobbiamo dare tutto, speriamo in un risultato positivo anche se giochiamo contro l’Inter. Perché nel calcio nulla è impossibile.

L’Empoli ha vinto col Sassuolo in pieno recupero.

Il calendario non è stato molto benevolo nei nostri confronti. Nel mese di marzo avremo tanti scontri diretti: dobbiamo ragionare in maniera equilibrata sia quando le cose vanno bene che adesso che i risultati son venuti meno. Se andiamo in campo con l’obiettivo di fare la prestazione poi i risultati verranno fuori.

Domani il Lecce dovrà scatenare l’inferno per fare risultato. Niente da perdere?

Tutto perfetto tranne l’ultima parte. C’è sempre qualcosa da perdere. Se si ragiona sulla carta può sembrare una partita proibitiva. Dobbiamo dare il massimo e vedere come vanno le cose. Per fare risultato dobbiamo dare il 120% per fare risultato. Se dovessimo vincere avremmo raggiunto al 70%/80%. Dobbiamo affrontarla come l’ultima partita in campionato. Poi il risultato è conseguenza delle prestazioni.

L’Inter è davvero imbattibile? Scelte a centrocampo?

Nel 2024 ha sempre vinto. Subisce poco. Se si ragiona sui numeri ci possiamo fare influenzare sul fatto che fare risultato sia impossibile. Ma di impossibile nel calcio non c’è nulla. Nelle squadre che devono salvarsi le squadre con le grandi qualche colpo lo devono fare. Qualche aspetto positivo c’è, dobbiamo andare in campo spinti dal pubblico per cercare di mettere in difficoltà una squadra che in settimana ha affrontato la Champions League. Centrocampo? Soliti dubbi, faremo le scelte in base alle nostre e loro caratteristiche. una squadra che ha giocato una gara di Champions League. Per fare risultato dovremmo essere più determinati di loro.