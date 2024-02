Lecce-Inter occasione per Audero: per lui in gioco anche il futuro

Lecce-Inter è diventata la partita di Audero. Con l’annunciata assenza di Sommer, il secondo portiere può dimostrare il suo valore. Per il presente e per il futuro.

PRIMA VOLTA IN A – Lecce-Inter sarà una partita diversa dalle altre. Sicuramente dalle altre di Serie A. Per un motivo specifico, quanto semplice: nella formazione di Inzaghi non ci sarà Sommer. Un punto di partenza inedito in campionato. Visto invece due volte tra Coppa Italia e Champions League. Con risultati però rivedibili. E proprio per questo la sfida coi salentini diventa speciale. Nello specifico, appunto, per il secondo portiere. Cioè Audero.

PRESENTE E FUTURO – Lecce-Inter diventa per forza di cose una specie di test. L’ex Samp è arrivato in estate un po’ a sorpresa, come opzione di riserva. E deve ancora dimostrare di valere il ruolo. Le due uscite stagionali con Benfica e Bologna hanno lasciato qualche dubbio sulla sua affidabilità. Non proprio il massimo per un portiere ancora giovane, classe 1997, che a maggio giocava titolare in A. La sfida coi giallorossi rappresenta quindi un’occasione. In primo luogo per il presente, per dimostrare di poter essere un’opzione affidabile in caso di assenza di Sommer. E poi per il futuro. Perché del suo futuro in nerazzurro bisogna discutere. E giocare bene a Lecce può essere il primo passo.