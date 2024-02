Audero, prima con l’Inter in campionato: tabù da spezzare

Notizia degli ultimi minuti è l’assenza certa di Yann Sommer in Lecce-Inter: al suo posto Emil Audero alla prima da titolare in campionato. Con un tabù da spezzare.

PRIMA VOLTA – Emil Audero si prepara a scendere in campo da titolare in Lecce-Inter a causa dell’assenza certa di Yann Sommer per lo stato influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni. Si tratta della prima volta in Serie A per il secondo portiere nerazzurro, ma non della prima in assoluto. Altre due, infatti, le presenze in stagione: una a Lisbona, nel 3-3 contro il Benfica in Champions League. L’altra in Coppa Italia nell’1-2 contro il Bologna che ha portato all’eliminazione dalla competizione. Per Audero, quindi, c’è ora un tabù da spezzare e l*obiettivo di trovare anche la sua prima vittoria da titolare in nerazzurro.