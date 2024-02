Gasperini: «Inter-Atalanta, pasticcio da gennaio! Tutti disponibili»

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara tra Atalanta e Milan, Gian Piero Gasperini ha commentato il quasi pasticcio delle date di Europa League e del recupero di mercoledì contro l’Inter.

PASTICCIO – Gian Piero Gasperini ha commentato, cercando di smorzare le polemiche, la gestione del calendario e della data del recupero con l’Inter: «Questo pasticcio nelle date è arrivato già a gennaio con le partite di Supercoppa Italiana. Non è una cosa di oggi. Per noi era già evidente da qualche tempo. Non è una cosa che possiamo cambiare, dobbiamo adattarci e pensarci subito. L’asimmetria del campionato ha anche messo una serie di partite importanti tutte di fila, possiamo soltanto giocarne una per volta. Non è una cosa normale, fosse successo ad altri non so quali polemiche sarebbero venute fuori».

RECUPERI – Gasperini ha poi parlato dei recuperi degli infortunati in vista dei prossimi impegni: «Ci siamo tutti, l’unico che non convoco è Palomino che però potrebbe già rientrare la prossima settimana. Valuterò partita per partita, non posso pensare già all’Inter. Ora giochiamo contro il Milan, all’Inter ci penseremo da lunedì. Chi temo di più? In questo momento i rossoneri. Abbiamo troppe partite di cartello, non possiamo spendere energie su cose che non possiamo cambiare».