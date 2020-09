D’Ambrosio: “Inter, più equilibrio! Non mi piace perdere mai, gol…”

D’Ambrosio ha parlato a Inter TV dopo Inter-Fiorentina. Queste le parole del giocatore nerazzurro, autore del gol del decisivo 4-3 nel folle anticipo serale della seconda giornata di Serie A.

MATCH WINNER! – Danilo D’Ambrosio parla a Inter TV al termine di Inter-Fiorentina: «Questa è un’Inter che non molla mai, scende in campo e fa di tutto per vincere. Oggi una partita in salita, siamo stati bravi a raddrizzarla. Poi su un contropiede abbiamo preso gol e siamo andati sotto, ma siamo stati bravi e concentrati a rimetterla sui binari che volevamo. Sono stati bravi i cambi, che hanno fatto la differenza e hanno cambiato il volto di questa partita. Cose da migliorare? Siccome vogliamo sempre fare gioco nella metà campo avversaria dobbiamo stare attenti ai contropiedi. In Serie A ci sono giocatori veloci, soprattutto attaccanti ed esterni, quindi dobbiamo stare più equilibrati. Cosa c’è di più? Sicuramente i cambi, perché ci sono dei giocatori molto forti. La rosa è sicuramente più competitiva, come ho detto poco tempo fa l’anno scorso siamo arrivati secondi a un pugno dalla prima. Abbiamo perso una finale, siamo usciti dalla Coppa Italia e l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. Io sono uno che cerca sempre di mettere in difficoltà l’allenatore, negli allenamenti cerco di dare il 100%. Non mi piace perdere, mai, e faccio di tutto per vincere. Quando in queste partite il risultato è in pareggio cerco di far di tutto per fare gol».