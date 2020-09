Lautaro Martinez: “Inter, potevamo evitare i tre gol subiti! Rosa profonda”

Lautaro Martinez ha proseguito la serie di interviste su Inter TV, al termine di Inter-Fiorentina. Ecco come il giocatore nerazzurro si è espresso sul debutto stagionale della squadra di Conte, finito con un folle 4-3 in rimonta. Per lui un gol e mezzo, visto che ha anche procurato l’autogol di Ceccherini per il momentaneo 2-1 a inizio ripresa.



UN GOL E MEZZO – Lautaro Martinez commenta Inter-Fiorentina su Inter TV: «Abbiamo fatto una buona partita. Loro in ripartenza sono cattivi e arrivano in porta, ma abbiamo dimostrato tanta voglia e determinazione. Abbiamo subito tre gol che avremmo potuto evitare, ma siamo contenti. Gli ultimi tre gol da fuori area? Questa è una cosa su cui si lavora. Sono contento per questo, perché quello che facciamo in allenamento dopo dobbiamo farlo in campo per aiutare la squadra. L’importante è che l’Inter vinca e che i tifosi siano contenti. Rosa più profonda? Certo, è così. I cinque cambi dobbiamo sfruttarli, perché è una cosa buonissima. La partita si fa con alta intensità, chi entra dalla panchina fa la differenza ed entra con aria fresca. L’importante è che tutti quelli che sono in panchina entrano e fanno lo stesso di quelli che giocano titolari».