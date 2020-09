Statistiche Inter-Fiorentina: possesso Conte, difesa in tilt. 12-8,...

Statistiche Inter-Fiorentina: possesso Conte, difesa in tilt. 12-8, poi 4-3

Statistiche Inter-Fiorentina: la squadra di Antonio Conte riesce a conquistare tre punti importanti, dopo una partita piena di colpi di scena. I nerazzurri soffrono molto in difesa (vedi le pagelle), ma i singoli sono decisivi in fase offensiva. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-FIORENTINA – L’Inter di Conte cerca di impostare la manovra, gestendo con calma il pallone e sfondando sugli esterni. Gli svarioni in difesa, una volta persa palla, però, sono notevoli e i centrali quasi mai riescono a chiudere gli avversari nell’uno contro uno. A fine partita, i nerazzurri hanno tenuto palla nel 63% del tempo.

TANTE OCCASIONI – La Fiorentina, dunque, è ordinata in difesa e abile a ripartire in contropiede. I nerazzurri, invece, fanno male soprattutto con le giocate dei singoli negli ultimi 30 metri. Sono 12 i tiri totali degli uomini di Conte contro gli 8 degli avversari. 6-4 invece i tiri in porta.