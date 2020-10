Coronavirus, Inter-Milan a rischio rinvio? Scaroni: “Assolutamente no”

Paolo Scaroni

Inter-Milan è il derby in programma sabato alle ore 18.00 e valido per la quarta giornata di Serie A. Il match vive nell’incertezza a causa delle tante positività al Coronavirus (6 tra i nerazzurri e 2 tra i rossoneri, ndr). Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, chiarisce la situazione. Di seguito quanto riportato da “Calcio & Finanza”

ESCLUSO – Inter-Milan è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 18.00, valida per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri si avvicinano al derby con sei calciatori positivi al Coronavirus, vale a dire Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Ionut Radu. In casa rossonera meno problemi con “solo” due positività, vale a dire Leo Duarte e Matteo Gabbia. Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A sulla gestione dei diritti tv ha scongiurato l’ipotesi rinvio: «Derby a rischio? Assolutamente no».