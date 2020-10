Italia-Irlanda Under 21, le formazioni ufficiali: debutto per...

Italia-Irlanda Under 21, le formazioni ufficiali: debutto per Pirola

Italia-Irlanda Under 21 è la sfida in programma oggi alle ore 17.00 a Pisa, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurini scenderanno in campo con la formazione Under 20 di Bollini a causa dell’emergenza Coronavirus tra gli uomini di Nicolato (vedi articolo). Di seguito le formazioni ufficiali, con il debutto di Lorenzo Pirola

ITALIA (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Cutrone, Sottil.

IRLANDA (4-3-2-1): Bazunu; O’Connor, Masterson; Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor;

Elbouzedi, Ronan; Obafemi.