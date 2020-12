Conte: “Inter-Napoli partita brutta ma importante! Strategie simili”

Condividi questo articolo

Conte dopo Inter-Napoli terminata 1-0 a favore della sua squadra, ai microfoni di “Sky Sport” ha analizzato la partita dando ragione al collega Gennaro Gattuso in merito alle preparazione della partita (vedi QUI).

“PARTITA BRUTTA” – Conte dopo Inter-Napoli ha parlato della prestazione della squadra: «Non era assolutamente una partita facile, il Napoli è un’ottima squadra. La partita è stata molto tattica, grande rispetto da entrambe le parti. Non è stata una partita bellissima però questi sono punti importanti con un antagonista contro una squadra ambiziosa come il Napoli. Questo tipo di partite è importate anche per un fattore di crescita a livello mentale perché tante volte la squadra deve imparare a soffrire, preferirei soffrire meno (ride, ndr). Ha ragione Gattuso quando dice che probabilmente abbiamo reso più brutta la partita. Sul palo siamo stati un po’ fortunati».

SU LUKAKU – Conte parla della prestazione di Lukaku considerando la difesa del Napoli: «La strategia sia nostra che loro era quella di abbassarci e coprire tutti gli spazi nella nostra metà campo, cercando di rubare palla e ripartire con giocatori veloci. Noi nel primo tempo abbiamo cercato di andare a prenderli alti ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate che sono state preparate dato che Zielinski ci ha messo difficoltà dietro a Brozovic».