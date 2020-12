Lukaku padrone di San Siro: eguaglia Christian Vieri in un dato

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku decide lo scontro diretto contro il Napoli, trasformando il rigore dell’1-0. Un gol che gli permette di eguagliare Vieri, come riporta l’Inter sui social.

CASA – Romelu Lukaku trova il gol numero dieci in questo campionato, in undici presenze. Ed è un gol che vale molto, moltissimo. In primis, perché consente all’Inter di battere il Napoli e portarsi a -1 dal primo posto. E poi perché permette al numero 9 di segnare un altro record nella sua (fin qui) breve esperienza nerazzurra. In questo campionato, infatti, Lukaku ha segnato in tutte le partite giocate da lui a San Siro. Le sue vittime finora sono Fiorentina, Milan, Torino, Bologna e oggi il Napoli. L’ultimo a riuscire a segnare in tutte le prime cinque partite casalinghe di Serie A? Fu Christian Vieri nel 2002/03. Bobo segnò contro Torino, Chievo (doppietta), Juventus, Bologna e Udinese. Un primato che fa onore a Lukaku, che riceve una sorta di “guanto di sfida”. Alla sesta partita, infatti, Vieri siglò addirittura un poker contro il Brescia. In attesa di vedere Inter-Spezia (domenica alle 15), ecco il tweet dell’Inter in merito: