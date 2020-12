Bastoni esulta dopo Inter-Napoli: “3 punti fondamentali!”. Il suo messaggio

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni è consapevole dell’importanza dei 3 punti ottenuti in Inter-Napoli. Ecco il messaggio post-partita del numero 95.

CARATTERE – Alessandro Bastoni esulta per i 3 punti di Inter-Napoli, che portano i nerazzurri a -1 dalla vetta. Una vittoria che arriva dopo una gara difficile. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti provano fino all’ultimo a trovare il pareggio. Ma alla fine esulta l’Inter, che si gode la vittoria in uno scontro diretto. Ecco il suo commento: “3 punti fondamentali in una partita difficile! Grande prova di carattere 💪🏻🖤💙 #ForzaInter”.