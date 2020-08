Conte: “In finale arrivano solo i migliori. Inter vuole sfruttare questa chance”

Condividi questo articolo

Le parole di Antonio Conte, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima del calcio d’inizio di Siviglia-Inter

TENSIONE ALLE STELLE – Pochissimi istanti al kick-off di Siviglia-Inter, finale di Europa League attesa da tutto il popolo nerazzurro. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport” nel pre gara: «In finale arrivano sempre i migliori, abbiamo un desiderio forte. C’è voglia di sfruttare questa chance per alzare un trofeo importante per noi, ma che avrebbe tanti significati per i calciatori e per il club. Ce la metteremo tutta e gli avversari avranno la nostra stessa idea. Importante che a fine gara non ci siano recriminazioni».