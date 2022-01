Cardinaletti: «Salernitana-Venezia per noi giocata! Ci aspettiamo 3-0»

Cardinaletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Venezia, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del vice presidente del club veneto

ASPETTATIVE – Andrea Cardinaletti parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Venezia: «Salernitana-Venezia? Noi ci aspettiamo giustizia, per noi in maniera secca la partita non è da ripetere. Di fatto l’abbiamo onorata fino in fondo, abbiamo fatto una trasferta sottoponendoci a un rischio totale. Per noi la partita è stata giocata, una partita che ci aspettiamo che si chiuda con un 3-0 e che a Salerno non dobbiamo ritornare. Queste sono le nostre aspettative dalla giustizia sportiva».